Trump reactiva la CIA en Venezuela: Cuba denuncia una nueva ofensiva imperial

La reciente autorización del presidente Donald Trump para que la CIA lleve a cabo operaciones encubiertas en Venezuela ha encendido las alarmas en América Latina, especialmente en Cuba, que ha calificado la medida como una agresión directa contra la soberanía regional.

Según fuentes estadounidenses, las operaciones incluirían acciones letales y despliegues tácticos en zonas estratégicas del Caribe, bajo el argumento de combatir redes criminales que supuestamente cruzan la frontera sur hacia Estados Unidos.

Desde La Habana, esta decisión se interpreta como una reedición de las políticas intervencionistas que históricamente han buscado desestabilizar gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington. El gobierno cubano ha expresado su firme rechazo denunciando que se trata de una maniobra imperialista que pone en riesgo la paz y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

En declaraciones oficiales se ha señalado que esta ofensiva forma parte de una guerra híbrida que combina presión diplomática, sabotaje económico y operaciones encubiertas para socavar el liderazgo de Nicolás Maduro en Venezuela.

Cuba también ha acusado al senador Marco Rubio de ser uno de los principales arquitectos de esta estrategia, señalando que su influencia en la política exterior estadounidense ha sido clave para impulsar una narrativa de confrontación en la región. La retórica utilizada por Trump, que vincula a Venezuela con el envío de criminales a través de la frontera, ha sido calificada por medios cubanos como una campaña de desinformación destinada a justificar acciones militares encubiertas.

En este contexto, Cuba reafirma su solidaridad con Venezuela y advierte que este tipo de acciones podrían desencadenar una escalada de tensiones en América Latina, polarizando aún más a los gobiernos entre quienes defienden la soberanía regional y quienes se alinean con los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

La Isla, que ha sido históricamente blanco de operaciones similares, considera que este nuevo capítulo confirma la persistencia de una política exterior agresiva que ignora los principios del derecho internacional y la voluntad de los pueblos.