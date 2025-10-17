Falleció el actor Eduardo Pastrana

¡Qué tristeza!, dice en su post de Facebook, la periodista María Elena Bayón. Murió Eduardo Pastrana, uno de los grandes de la Radio cubana y matancera, actor versátil y con elevado carisma quien podía interpretar con calidad y destreza personajes complejos.

Miembro de la UNEAC, incursionó en el teatro dramático y la comedia con igual éxito protagónico.

De voz grave y perfecta dicción. Un hombre íntegro que honró al colectivo del Grupo Dramático de Radio 26, junto a sus inolvidables compañeras de elenco: Xiomara Fernández y Magaly Bernal.

Matancero de pura cepa, descansa en paz.

Mientras el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa de la Memoria Escénica posteó en su perfil.

Ha fallecido Eduardo Pastrana, uno de los hijos de los Pastrana, una familia emblemática del arte circense en Matanzas.

Fueron magos, ventrílocuos, payasos, actores, acróbatas.

Eduardo, dice Rodríguez Febles, fue mi amigo. Uno de los espacios Memoria escénica- archivo de la memoria escénica fue dedicado a sus padres, y desde ese instante, se inició una relación de amistad recíproca y colaboración con nuestros archivos.

Los hermanos Pastrana, colaboraron para aportar su patrimonio a Casa de la Memoria Escénica, fotos, recortes de prensa, reconocimientos, lo que ha propiciado la existencia del Fondo Pastrana, dentro de las artes circenses.

Del intercambio con ellos nació una colaboración intensa, permanente.

Eduardo Pastrana, siempre bondadoso, fue actor del cuadro dramático de Radio 26, locutor y figura paradigmática de la radio matancera.

Los testimonios de sus colegas resaltan su entrega, el respeto al legado de su familia, su amor a Matanzas y al trabajo de actor de la radio.

Eduardo escribió sobre ese legado, en un documento histórico, vivencias y sucesos. Fue un amigo, y también memoria viva de la radio, del circo y el teatro, que se nos va.

Bendiciones, hermano. Luz.