Doris Abrahantes: cuatro décadas de compromiso con la banca cubana
Cuarenta años de trabajo en el sector bancario avalan la trayectoria de Doris Abrahantes, quien hoy se desempeña en la Dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Matanzas.
“Soy bancaria desde los 23 años, recién graduada de Licenciatura en Contabilidad. Nunca imaginé trabajar en un banco; de niña soñaba con ser maestra o médica. Pero la vida me llevó por otro camino, y hoy puedo decir que fue la mejor decisión”, comenta con una sonrisa.
Entre sus recuerdos más queridos están sus primeros créditos otorgados y los clientes de aquellos inicios, con quienes todavía mantiene amistad. “Contribuyeron mucho a mi crecimiento profesional y personal”, confiesa.
Para Doris, la esencia del trabajador bancario cubano es la resiliencia:
“A pesar de los cambios y transformaciones del sector, siempre hemos mantenido un profundo compromiso con la atención al cliente y una ética de trabajo que nos distingue”.
Ha vivido momentos difíciles dentro del sistema: los años 90 del Período Especial, cuando muchos trabajadores emigraron hacia el turismo, y más recientemente la pandemia. Sin embargo, asegura que lo que ha sostenido al colectivo bancario es el sentido de responsabilidad y pertenencia.
“Cada mañana compartimos una taza de café. Hablamos de la vida, de los problemas, de nuestras vivencias… esa costumbre la hemos mantenido siempre”.
Si pudiera regresar a sus primeros días, Doris le daría un consejo a aquella joven recién llegada al banco:
“Que confíe en sí misma. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. La perseverancia y la dedicación son la clave para alcanzar los sueños”.
Afirma que la disciplina bancaria ha trascendido su vida laboral: la planificación, el trabajo en equipo y la constancia le han ayudado también en el hogar y en los desafíos personales.
“Siempre hay más por aprender y lograr. Nuestro deber es cooperar en la formación de las nuevas generaciones”.