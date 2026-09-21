4 de octubre de 2026

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Pancho celebra sus 80 (audio)

21 de septiembre de 2026 Odalys Oriol Miranda Suárez
Es artista laureado en festivales y concursos nacionales del medio, representó a Cuba en las Olimpiadas de Beijing y posee el Micrófono de la Radio, sus sellos conmemorativos y la condición al Mérito Periodístico. Es, además, Hịjo Ilustre de Cárdenas, su ciudad natal.       

Hasta el hogar del Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Francisco, «Pancho», Soriano llegaron este domingo las autoridades del Partido, el Gobierno, el Deporte y la Dirección provincial de Radio en Matanzas para agasajarlo en su 80 cumpleaños.

Al homenaje al destacado locutor, narrador y comentarista deportivo en la emisora Radio 26 acudieron los colegas, amigos, vecinos y familiares, ocasión en que recordó sus inicios en el deporte y contó anécdotas de los juegos de pelota en que conoció a Fidel y compartieron en el terreno.

«El Elegante de Cárdenas», apodado así por la afición y sus compañeros del béisbol, integra una escuela de profesionales de la narración deportiva en el país, que junto a Jorge Arturo Castellanos y Ricardo Medina se les recuerda por sabiduría y ejercicio ético.

Pancho Soriano es artista laureado en festivales y concursos nacionales del medio,  representó a Cuba en las Olimpiadas de Beijing y posee el Micrófono de la Radio, sus sellos conmemorativos y la condición al Mérito Periodístico. Es, además, Hịjo Ilustre de Cárdenas, su ciudad natal.

Junto a su esposa Raquel transcurren sus días motivado por llegar a las ocho décadas de vida lúcido y presto a narrar juegos, locutear y transmitir sus experiencias a los jóvenes que se inician en esta especialidad.

 

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