Pancho celebra sus 80 (audio)

Hasta el hogar del Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Francisco, «Pancho», Soriano llegaron este domingo las autoridades del Partido, el Gobierno, el Deporte y la Dirección provincial de Radio en Matanzas para agasajarlo en su 80 cumpleaños.

Al homenaje al destacado locutor, narrador y comentarista deportivo en la emisora Radio 26 acudieron los colegas, amigos, vecinos y familiares, ocasión en que recordó sus inicios en el deporte y contó anécdotas de los juegos de pelota en que conoció a Fidel y compartieron en el terreno.

«El Elegante de Cárdenas», apodado así por la afición y sus compañeros del béisbol, integra una escuela de profesionales de la narración deportiva en el país, que junto a Jorge Arturo Castellanos y Ricardo Medina se les recuerda por sabiduría y ejercicio ético.

Pancho Soriano es artista laureado en festivales y concursos nacionales del medio, representó a Cuba en las Olimpiadas de Beijing y posee el Micrófono de la Radio, sus sellos conmemorativos y la condición al Mérito Periodístico. Es, además, Hịjo Ilustre de Cárdenas, su ciudad natal.

Junto a su esposa Raquel transcurren sus días motivado por llegar a las ocho décadas de vida lúcido y presto a narrar juegos, locutear y transmitir sus experiencias a los jóvenes que se inician en esta especialidad.