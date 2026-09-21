Preparan municipios matanceros campaña de siembra de tabaco

Los productores de tabaco de los municipios Jovellanos y Pedro Betancourt ya se preparan con nuevas semillas y sus hectáreas de tierra aradas para la venidera campaña de siembra 2026-2027, según constataron las autoridades provinciales de la Agricultura.

Las autoridades provinciales de la Agricultura, acompañadas por el primer secretario del Partido en Pedro Betancourt, Royslán Cámbara, recorrieron las áreas de cultivo y verificaron el avance de las labores preparatorias.

Durante el recorrido se comprobó la disposición de semillas y la preparación de las tierras, acciones que garantizan el inicio de la campaña en las mejores condiciones. Los productores mostraron su compromiso con el cumplimiento de las metas previstas.

Royslán Cámbara declaró: «Nuestros productores están listos para asumir la campaña con responsabilidad y esfuerzo. Seguiremos acompañando este sector, clave para la economía del territorio y el país».