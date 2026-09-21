Unión de Reyes, sede de las actividades por el 68 aniversario de la ANAP

​La sede provincial de las actividades recayó en este municipio, una decisión fundamentada en el peso histórico del territorio y en sus resultados en las prioridades de trabajo.

Según precisó Midalys Monzón Álvarez, presidenta provincial de la ANAP en Matanzas, este territorio guarda una estrecha relación con las raíces de la organización, pues «en Unión de Reyes fue donde se crearon en la provincia las primeras bases campesinas después del triunfo de la Revolución».

​Añadió además que la elección responde a «los resultados en las prioridades de trabajo de la organización y la entrega de los campesinos unionenses, sobre todo de la zona de Cabezas, que es un polo altamente productivo».

​Las actividades previas a la fecha conmemorativa tuvieron un enfoque comunitario y social, destacando los aportes a la Salud Pública y la asistencia en el territorio. Al respecto, Monzón Álvarez señaló que «se realizaron donaciones a las casas de abuelos, círculos infantiles y los comedores comunitarios, así como donaciones de sangre».

De igual modo, la dirigente enfatizó que durante esta jornada «se han remozado las vallas e infraestructura de nuestras cooperativas y se cumplió con los planes de siembra y la participación en las ferias agropecuarias de todos los territorios de la provincia».

​Por otra parte, en medio del proceso de actualización del modelo económico y social, el sector campesino matancero centra sus esfuerzos en la implementación de las normativas vigentes para dinamizar la producción.

La presidenta provincial explicó que la ANAP labora actualmente «en la implementación de las 176 medidas, sobre todo en el eje temático número 7, que tiene que ver con la actividad productiva; en la capacitación en nuestras juntas directivas, en nuestras asambleas; en las visitas a los productores explicando las posibilidades que hoy tienen con estas transformaciones».

Asimismo, la directiva puntualizó la importancia de orientar a los agricultores sobre «las posibilidades que tienen de exportar, de importar insumos y de las facilidades que se están dando con estas nuevas medidas» para consolidar el desarrollo agropecuario de la provincia.