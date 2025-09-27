27 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Voleibol Recreativo, un torneo para impulsar el deporte en la provincia

27 de septiembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
VARADERO.-A partir del 18 de octubre la ciudad balneario acogerá su primer Torneo de Voleibol Recreativo, organizado por la peña deportiva de la provincia.

Ocho equipos competirán en este evento, integrados por jugadores con gran recorrido en este deporte: como los Juegos Yumurinos de la Universidad de Matanzas y graduados de la EIDE.

“Este torneo es solo el inicio de un movimiento para impulsar el deporte en la provincia, con planes de realizar eventos futuros de mayor envergadura”, comentó Diago Velazco Soto, miembro y organizador de la Peña deportiva.

Los encuentros se disputarán los sábados a las dos de la tarde en las gradas deportivas de la calle 44 en Varadero, siguiendo el nuevo reglamento del 2025 para promover el voleibol a un nivel más profesional.

Cada equipo tendrá seis titulares y un líbero, con la opción de contar con hasta tres sustitutos, sumando un máximo de diez integrantes por equipo.

El torneo se jugará en cuatro jornadas, dividiendo a los equipos en dos grupos y cada uno disputará un partido contra los demás de su cuadrilla.

Las victorias otorgarán un punto, y los dos primeros de cada conjunto avanzarán a la SEMIFINAL que se disputará, aproximadamente, el 8 de noviembre.

