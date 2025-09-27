Promueven conciencia social contra la violencia de género en Pedro Betancourt (+fotos audio)

PEDRO BETANCOURT.-Como parte del programa de actividades por el Día Naranja en este municipio, la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera acogió una jornada educativa y comunitaria centrada en la prevención de la violencia de género.

La iniciativa reunió a estudiantes, docentes y autoridades políticas y gubernamentales, así como representantes de organizaciones de masas y actores comunitarios, en un intercambio de reflexión y compromiso colectivo.

Taimí García Cartaya, directora de la institución, destacó que la formación técnica debe estar vinculada a la transformación social.

En esta instancia, señaló que, además de preparar para el futuro desempeño profesional a los educandos, el centro tiene la responsabilidad de educar en valores, ponderar el respeto mutuo y formar jóvenes capaces de identificar y rechazar cualquier manifestación de violencia en el ámbito escolar.

Por su parte, Yanerys Pérez Souza, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en el poblado, subrayó la importancia de sostener este tipo de propuestas como parte del trabajo preventivo en la base y enfatizó que la articulación entre instituciones, organizaciones juveniles y estructuras comunitarias permite generar conciencia, acompañar a quienes lo necesitan y construir redes de protección desde lo local.

La cita incluyó dinámicas participativas, intervenciones formativas y expresiones artísticas que promovieron valores de respeto, equidad y convivencia.

En un círculo simbólico, se compartieron mensajes por una vida libre de violencia y se reafirmó el papel de la comunidad educativa en la construcción de espacios seguros y la promoción de una cultura de paz.

Fotos: Facilitadas por Taimí García Cartaya, directora de la escuela politécnica» Leonor Pérez Cabrera» de Pedro Betancourt.