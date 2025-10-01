Avanza rehabilitación de viviendas en Matanzas

Con el impulso del Gobierno y la Dirección de Vivienda del municipio Unión de Reyes se entregó una vivienda completamente rehabilitada en Hato de Jicarita.

La familia beneficiada, donde reside un menor con una enfermedad crónica, agradece el esfuerzo de los constructores en la reparación del techo y en la construcción de las instalaciones hidrosanitarias, que mejoran significativamente la calidad de vida y las condiciones de salud en el hogar.

Este caso es ejemplo del compromiso local por atender a los sectores más vulnerables, pese a los desafíos que enfrenta la provincia en su programa de construcción y rehabilitación de viviendas.

La entrega de esta casa en la finca Hato de Jicarita se inscribe en una estrategia provincial que combina inversión, recuperación de viviendas y atención social como pilares del desarrollo local.

Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la producción local de materiales y sumar esfuerzos del pueblo para cumplir los planes y garantizar viviendas dignas. Este modelo de trabajo participativo, demostrado en Unión de Reyes, aporta al bienestar y la prosperidad de las familias matanceras.

la rehabilitación de viviendas en la provincia de Matanzas avanza con énfasis en la preservación del patrimonio habitacional, interviniendo fachadas, cubiertas y espacios públicos en varias localidades.