Delegadas de Pedro Betancourt rumbo al IX Congreso de la ANCI (audios)

PEDRO BETANCOURT.- Con la premisa de elevar el protagonismo de las personas con discapacidad visual y su inclusión plena en la sociedad, delegadas de este municipio court participarán en el IX Congreso de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), previsto del 7 al 10 de octubre próximos en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Yamila Cabrera Lambert, presidenta de la ANCI en el poblado, valoró la cita como un espacio esencial para el fortalecimiento institucional, el intercambio de conocimientos entre territorios y la proyección de nuevas metas que respondan a las necesidades reales de los afiliados, desde una mirada inclusiva y participativa.

Por su parte Elianis Fonseca Cabrera, delegada de la asamblea municipal de la organización, aseguró que asume esta responsabilidad con entusiasmo y compromiso, y que espera contribuir desde su experiencia a los debates sobre accesibilidad, formación y participación juvenil.

Asimismo, Orianny Rolo Pico, instructora de arte y delegada directa por el Consejo Nacional de la ANCI, refirió que el Congreso representa una oportunidad para compartir saberes, reforzar el trabajo conjunto y reafirmar el valor del arte como herramienta de transformación social.

El evento reunirá a representantes de todo el país para debatir sobre los logros, desafíos y estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los asociados, con énfasis en la innovación, la sostenibilidad de los servicios y el papel activo de jóvenes y féminas dentro de la organización.