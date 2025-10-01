1 de octubre de 2025

Jóvenes reciben el carnet de la FEU

1 de octubre de 2025 George Carlos Roger Suárez
Para el claustro resulta gratificante que la organización estudiantil tenga continuidad en los jóvenes que cada año refuerzan los cimientos con nuevas energías.

Los estudiantes que cursan el primer año en el curso diurno en la Universidad de Matanzas recibieron hoy el carnet que los acredita como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria.

El Estado Mayor del Ejército Central acogió el acto que contó con la presencia de Leyda Finalè de la Cruz, rectora de la casa de altos estudios yumurina y Pilarin Baujin Pérez, secretaria del Comité del Partido Comunista en la institución.

Flavia Contreras Vega, estudiante de Periodismo, quien recibió la bandera de la organización estudiantil de manos de la presidenta de la FEU de la universidad, Lizz Claudia Vega Barani, sentenció que es un orgullo recibir el carnet y que es el comienzo de un camino complejo, pero que espera disfrutar mucho.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Odalys Alberto Santana, expresó que para el claustro resulta gratificante que la organización estudiantil tenga continuidad en los jóvenes que cada año refuerzan los cimientos con nuevas energías.

En un contexto complejo para el país, cuando el enemigo intenta penetrar a cualquier costo, los jóvenes universitarios reafirman el compromiso con el país y sus dirigentes.

Escrito junto a la estudiante de Periodismo Haila Carrazana Horruitiner.

