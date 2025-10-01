EE.UU. y su amenaza militar en el Caribe

Una vez más el Caribe se ve envuelto en una dinámica de tensión provocada por la presencia militar estadounidense en la región. El reciente despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico, aeronaves de tecnología avanzada y capacidad de despegue vertical, constituye un paso significativo en la estrategia de proyección de poder del gobierno de los Estados Unidos.

Este movimiento no puede ser interpretado como una acción aislada, ni como un simple ejercicio técnico: se trata de una demostración de fuerza que responde a intereses geopolíticos concretos, en un momento en que la región demanda cooperación, estabilidad y respeto a la soberanía de sus pueblos.

Desde Cuba, este tipo de maniobras se observa con preocupación. La historia nos ha enseñado que cada incremento militar en el Caribe por parte de potencias extranjeras suele estar acompañado de presiones políticas, amenazas a la paz regional y riesgos para la autodeterminación de los países del área.

El despliegue de estos cazas, con capacidad ofensiva y tecnología furtiva, no solo altera el equilibrio estratégico, sino que también envía un mensaje de intimidación que contradice los principios de convivencia pacífica y respeto mutuo entre naciones.

Nuestro país, firme en su vocación de paz y solidaridad, reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía regional y con la denuncia de cualquier acto que ponga en peligro la seguridad colectiva. El Caribe no debe convertirse en teatro de operaciones militares ni en escenario de confrontaciones ajenas a los intereses de sus pueblos.

Cuba aboga por un entorno de diálogo, integración y respeto, donde la cooperación sustituya a la imposición y la paz prevalezca sobre la amenaza. La región merece un futuro de armonía, no de militarización. Esa es la causa que defendemos con dignidad y firmeza.