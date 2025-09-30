Sobre el Anteproyecto de Ley de un nuevo Código de Trabajo para Cuba

El nuevo Anteproyecto refuerza expresamente una idea puesta en vigor, pero aún no acatada ni hecha cumplir por muchas administraciones, de consagrar como un derecho, el derecho al teletrabajo y el trabajo a distancia, importantísimo en los momentos actuales en los que vive y se desenvuelve la sociedad cubana.

No es solo plasmar en un texto o Convenio Colectivo de Trabajo, sino que se aplique real y efectivamente con el consenso de las administraciones y los sindicatos a cualquier nivel.

Entre las políticas para un nuevo Código de Trabajo para Cuba se incorpora lo relativo a la relación individual de trabajo y los derechos garantistas para que las personas en condición de trabajar tengan además de un empleo digno, entornos laborales seguros y saludables, incorporar el acceso al empleo de grupos priorizados y asegurar que los trabajadores promuevan acciones ante los órganos, autoridades e instancias competentes para la solución de conflictos individuales y colectivos; que los sindicatos provean el ejercicio de su gestión, el cumplimiento de la legislación del trabajo y de la seguridad social.

Tiene el propósito de introducir amplias novedades diseñadas para amparar a los trabajadores, modernizar las relaciones de trabajo y adaptarse a los retos y realidades actuales que vive el país, con una protección extendida al sector no estatal de la economía nacional.

Profesor Titular y Consultante. Universidad de Matanzas.