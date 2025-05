Del escenario al surco: La historia de Bárbara Yusleidys en la finca Paraíso

Con las manos marcadas por la tierra y la mirada puesta en el futuro, Bárbara Yusleidys Cordero Sierra ha transformado cinco hectáreas de marabú en un próspero cultivo de plátano extradenso. Su historia es un ejemplo de empoderamiento femenino, resiliencia y amor por el campo cubano.

En la finca Paraíso, ubicada en áreas urbanas de la empresa Máximo Gómez Báez, el cambio es asombroso, donde antes solo había maleza y marabú, hoy crecen más de tres hectáreas de plátano en producción y dos más en proceso de siembra.

«Cuando llegué aquí, esto era puro monte», recuerda Bárbara. «Tuve que limpiar seis hectáreas a mano, instalar el riego y aprender sobre la marcha. Pero cada gota de sudor valió la pena».

Lo más inspirador es que Bárbara no viene del campo, es instructora de arte, graduada en Teatro, y un día decidió cambiar las tablas por los surcos. «Muchos me decían que estaba loca, que el campo no era para mujeres. Hoy les muestro los resultados», dice con orgullo.

«Aquí no hay límites para las mujeres –dice. Si quieres, puedes». Ella maneja sistemas de riego, calcula rendimientos y sueña en grande, demostrando que el campo también es territorio de mujeres fuertes.