Incremento en pensiones beneficiará a más del 90 por ciento de los jubilados en Matanzas

MATANZAS.- A partir del próximo 20 de agosto se realizará en la provincia el pago correspondiente al mes de septiembre, con un incremento en las pensiones que beneficiará a la mayoría de los jubilados, según informó Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Buró provincial del Partido Comunista de Cuba.

De los 108 838 pensionados registrados, 99 119 —equivalentes al 91 por ciento (%)— recibirán el aumento, mientras que el resto ya percibe montos superiores a los 4 000 pesos. El presupuesto adicional destinado a este fin asciende a 133 935 046 pesos mensuales.

Las autoridades aseguran que el efectivo para el pago está garantizado en todos los centros y que en cada uno habrá un funcionario designado para atender inquietudes y ofrecer información. Más del 33% de los beneficiarios duplicará sus ingresos, y el resto verá un incremento hasta los 4 000 pesos mensuales.

En un recorrido por la ciudad, Jorge Fernández, médico jubilado, expresó su agradecimiento y consideró que la medida “será de gran ayuda”, aunque sugirió continuar buscando alternativas para abaratar productos y medicamentos. Por su parte, los educadores retirados Nelson López Alfonso y Lidia Pérez Rodríguez coincidieron en que este apoyo económico llega en un momento oportuno y mejora su calidad de vida.

Este incremento constituye el primer paso de un proceso que busca reforzar el compromiso del Estado con el bienestar de los adultos mayores, en reconocimiento a quienes dedicaron su vida a construir el presente de la nación.