Llaman a proteger paneles solares de estaciones de bombeo

En los últimos meses varias estaciones de bombeo en la provincia que poseen paneles solares han sido blanco de la creciente indisciplina social, con la ocurrencia de hechos vandálicos como la sustracción de partes y equipos de estos emplazamientos.

Directivos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de Matanzas llaman a la población para cerrar filas a los malhechores que atentan contra el patrimonio social.

Como parte del proyecto de cambio de matriz energética 51 comunidades del territorio matancero se beneficiaron de la instalación de estos sistemas que ha tenido un impacto real en la vida de más de 30 mil matanceros, al poder contar con distribución estable mediante el empleo de las energías renovables.

Las potencialidades que brinda esta tecnología, al incrementar el horario de servicio y contar con autonomía de la red eléctrica, se puede ver afectada por una serie de hechos extraordinarios que han afectado varias estaciones de abasto en diferentes municipios.

Entre los de mayor ocurrencia de estos delitos destaca negativamente Perico.

Además de la sustracción de paneles, el latrocinio incluye otros componentes como controladores y cables fotovoltaicos.

Guillermo Cue, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas, llamó a adoptar acciones inmediatas como recorridos nocturnos a estas instalaciones y redoblar la seguridad.

El directivo también hizo un llamado a las autoridades, factores de las comunidades y población beneficiada con estos equipamientos para que apoyen en el enfrentamiento de estos delitos que infligen un grave daño a los habitantes, al perjudicar severamente el servicio de abasto de agua.