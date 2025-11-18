18 de noviembre de 2025

Impulsan en Matanzas construcción de viviendas (+ audio)

18 de noviembre de 2025 Liz Yanet Rojo Corrales
La Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas tiene el compromiso de concluir 21 viviendas antes de terminar el presente año, sin embargo, presenta atrasos en el cumplimiento del programa de ejecución por la falta de materiales y escasos instrumentos de trabajo.

El jefe técnico-productivo de la Unidad Empresarial de Base número uno, Reymer Torres Rodríguez, precisó que terminaron dos viviendas de las siete previstas y explicó que cuatro de ellas están a un 80 por ciento de construcción.

El ingeniero ponderó que los inversionistas de la Vivienda en la provincia gestionan los elementos necesarios para generar más inmuebles y suplir así el déficit que presenta, tanto el territorio como el país.

