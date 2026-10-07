Mantiene peligroso crecimiento la inflación en Cuba

La inflación en Cuba mantiene una peligrosa escalada, según confirmó el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) correspondiente a agosto de 2026. En ese periodo, el costo de vida registró un encarecimiento interanual del 25 por ciento.

El IPC es el indicador económico que mide la variación de precios de una canasta básica de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares, y constituye la herramienta principal para calcular la inflación.

Según el informe, el sector de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» fue el principal motor de esta escalada, con una incidencia del 73 por ciento en la variación mensual. Le siguen en impacto los servicios de «Restaurantes y Hoteles» y el consumo de «Bebidas Alcohólicas y Tabaco».

En términos prácticos, el incremento de precios en productos específicos refleja una multiplicación dramática del costo.

El aceite comestible, con un alza mensual del 94 por ciento, prácticamente duplicó su valor en apenas 30 días: lo que costaba 100 pesos a principios de agosto, a finales del mes costaba 194 pesos. Los huevos de gallina se encarecieron un 35 por ciento al cierre de agosto pasado, mientras que la salchicha y el perro caliente subieron un 26 por ciento.

El impacto acumulado es igualmente demoledor para el bolsillo de los cubanos. La variación interanual del 25 por ciento significa que un producto que costaba 100 pesos en agosto del pasado año, hoy cuesta 125 pesos.

Asimismo, la inflación acumulada encarece en más de un 20 por ciento cualquier artículo comprado a principios de año.