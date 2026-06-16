16 de junio de 2026

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Nuevas tarifas de los triciclos eléctricos y de combustión del sector privado

16 de junio de 2026 Yunielis Moliner Isasi
El encuentro evidenció la disposición de ambas partes de construir consensos y buscar soluciones viables a los desafíos que enfrenta el transporte urbano en el actual contexto económico
Representantes del Gobierno municipal y del Partido de Matanzas  sostuvieron este martes un encuentro con propietarios y conductores privados de triciclos eléctricos y de combustión, en un espacio de diálogo y concertación encaminado a buscar soluciones que beneficien tanto a los transportistas como a la población.

Durante el intercambio se analizaron temas relacionados con las tarifas del servicio, las condiciones de operación de estos medios de transporte y la necesidad de avanzar en la organización y legalización de la actividad, considerada hoy una alternativa importante para la movilidad de los matanceros.

Las partes coincidieron en la importancia de mantener canales permanentes de comunicación que permitan encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y las posibilidades económicas de los usuarios.

Como resultado del encuentro se actualizaron las tarifas de las principales rutas urbanas:
Preuniversitario – Peñas Altas (y viceversa): 250 CUP

Preuniversitario – Terminal (y viceversa): 125 CUP

Terminal – Peñas Altas (y viceversa): 125 CUP

Preuniversitario/Catedral – Versalles (y viceversa): 125 CUP

Preuniversitario – Hospital Faustino Pérez (y viceversa): 150 CUP

También se adoptaron otros acuerdos como agilizar el proceso de legalización de los triciclos eléctricos y de combustión, además de implementar un sistema rotativo mediante el cual un grupo de triciclos apoyará servicios priorizados de Salud Pública y de la Empresa Eléctrica. En el caso de esta última el servicio será remunerado.

Se informará oportunamente a los transportistas sobre los proyectos destinados a la creación de estaciones de carga o solineras para los triciclos eléctricos.

Por otra parte se adoptarán otras alternativas que faciliten la carga de estos vehículos. Se definieron los representantes por las piqueras y se iniciará el proceso de sindicalización.

Durante la reunión las autoridades reconocieron el papel que desempeñan estos medios de transporte en la movilidad en la ciudad y ratificaron la voluntad de continuar el diálogo con el sector para perfeccionar el servicio, garantizar una mayor organización y contribuir a una transportación más estable y accesible para la población.

El encuentro evidenció la disposición de ambas partes de construir consensos y buscar soluciones viables a los desafíos que enfrenta el transporte urbano en el actual contexto económico.

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