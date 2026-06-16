Nuevas tarifas de los triciclos eléctricos y de combustión del sector privado

Representantes del Gobierno municipal y del Partido de Matanzas sostuvieron este martes un encuentro con propietarios y conductores privados de triciclos eléctricos y de combustión, en un espacio de diálogo y concertación encaminado a buscar soluciones que beneficien tanto a los transportistas como a la población.

Durante el intercambio se analizaron temas relacionados con las tarifas del servicio, las condiciones de operación de estos medios de transporte y la necesidad de avanzar en la organización y legalización de la actividad, considerada hoy una alternativa importante para la movilidad de los matanceros.

Las partes coincidieron en la importancia de mantener canales permanentes de comunicación que permitan encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y las posibilidades económicas de los usuarios.

Como resultado del encuentro se actualizaron las tarifas de las principales rutas urbanas:

Preuniversitario – Peñas Altas (y viceversa): 250 CUP

Preuniversitario – Terminal (y viceversa): 125 CUP