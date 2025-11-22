Pedro Betancourt refuerza acciones para elevar la producción de alimentos

PEDRO BETANCOURT.- Con la premisa de afianzar la producción de alimentos como prioridad del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de este municipio sostuvieron un intercambio con directivos, productores y representantes de entidades y formas productivas locales.

Presidido por Luis Alberto Rodríguez Velázquez, miembro del Buró provincial del Partido, y el vicegobernador de Mâtnzas Lázaro Suárez Navarro, el encuentro abordó el comportamiento de los principales renglones agroalimentarios y la entrega y comercialización de productos, así como los destinos finales de las producciones. Se prestó especial atención al arroz, las viandas y la carne, además de las deudas pendientes con los productores.

Mardiel Surí González, vicepresidente de la estructura gubernamental betancourense, señaló que en medio del complejo escenario socioeconómico que atraviesa el país, la producción de alimentos constituye un reto impostergable y una responsabilidad compartida. Indicó que esta tarea precisa de la participación activa de todas las entidades y productores pertinentes, así como de resultados concretos que permitan responder de manera efectiva a las demandas de la población.

Surí González agregó que las acciones emprendidas se inscriben dentro de los objetivos del Programa de Gobierno en el poblado y requieren unidad de acción entre instituciones y productores, con el fin de asegurar mayor disponibilidad de alimentos en los mercados y favorecer la estabilidad económica y el autoabastecimiento local.

Participaron además integrantes del Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera AZCUBA y de las empresas Pecuaria Genética de Matanzas, Agroindustrial municipal y de Acopio y Beneficio del Tabaco, quienes ratificaron su disposición de sumar esfuerzos para consolidar avances en los indicadores productivos del territorio y contribuir, en consecuencia, al bienestar y desarrollo de la comunidad.

