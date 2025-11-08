Sincronizará Guiteras al sistema electro energético nacional el próximo miércoles

La central térmica Antonio Guiteras, salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las dos y treinta de la madrugada de este sábado para iniciar un mantenimiento ligero que debe extenderse por cuatro días e incorporarse al SEN el próximo miércoles.

El ingeniero Rubén Campos Olmo, director general de la industria comentó que las labores incluyen la solución de fallos en los tubos del recalentador de alta temperatura, causa principal del sobreconsumo de agua en esta unidad con más de tres décadas de explotación.

Entre las más de quinientas acciones previstas se destacan la limpieza del condensador, el lavado de los calentadores de aire regenerativo, la reparación y sustitución de unas cuarenta válvulas, y trabajos en los sistemas automático y eléctrico.

Participan en estas tareas cerca de un centenar de especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, con operarios procedentes de diversas provincias, entre ellas Holguín y Santiago de Cuba.

La sincronizacion de la Guiteras el próximo miércoles estaría condicionada a la conclusión de la inspección en caldera, programada para este domingo.

Tomado del perfil de Facebook del autor