8 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Sincronizará Guiteras al sistema electro energético nacional el próximo miércoles

8 de noviembre de 2025 José Miguel Solís
La central térmica Antonio Guiteras, salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las dos y treinta de la madrugada de este sábado para iniciar un mantenimiento ligero que debe extenderse por cuatro días e incorporarse al SEN el próximo miércoles.

La central térmica Antonio Guiteras, salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las dos y treinta de la madrugada de este sábado para iniciar un mantenimiento ligero que debe extenderse por cuatro días e incorporarse al SEN el próximo miércoles.

El ingeniero Rubén Campos Olmo, director general de la industria comentó que las labores incluyen la solución de fallos en los tubos del recalentador de alta temperatura, causa principal del sobreconsumo de agua en esta unidad con más de tres décadas de explotación.

Entre las más de quinientas acciones previstas se destacan la limpieza del condensador, el lavado de los calentadores de aire regenerativo, la reparación y sustitución de unas cuarenta válvulas, y trabajos en los sistemas automático y eléctrico.

Participan en estas tareas cerca de un centenar de especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, con operarios procedentes de diversas provincias, entre ellas Holguín y Santiago de Cuba.

La sincronizacion de la Guiteras el próximo miércoles estaría condicionada a la conclusión de la inspección en caldera, programada para este domingo.

  • Tomado del perfil de Facebook del autor

Más entradas

Jovellanos da inicio a la Copa Deportiva Pioneril: semilla del futuro atlético cubano (+fotos)

8 de noviembre de 2025 Yosier Argüeso Miranda

Reciben sus títulos nuevos profesionales de la Salud en Cárdenas

8 de noviembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
aniversario

Gente de Periódico: El sueño de Maritza

8 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *