Reciben sus títulos en nuevos profesionales de la Salud en Cárdenas

La cifra de graduados de diferentes especialidades de la Medicina aumentó en la occidental provincia de Matanzas con la entrega oficial este viernes de los correspondientes títulos a un total de 81 hombres y mujeres, que de manera oficial deben formar parte de la fuerza laboral de instituciones del Ministerio de Salud Pública.

El hotel Meliá Internacional Varadero alojó tan relevante momento en la vida de estos jóvenes, que se vieron acompañados de autoridades políticas y gubernamentales, pero sobre todo de los docentes en los años de sus carreras y en especial de sus familiares, ese soporte esencial para emprender cualquier proyecto.

La ceremonia supuso la culminación de un exigente programa de estudios en áreas fundamentales para la atención sanitaria en el municipio Cárdenas, entre las que figuran las carreras de Medicina General, y las licenciaturas en Ciencias Farmacéutica, Higiene y Epidemiología, Rehabilitación de la Salud y Enfermería.

La doctora Daniela Cuellar Santana resultó la egresada más integral, por su prominente labor investigativa, por haber merecido el Premio al Mérito Científico y su notable participación en el Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz Monroy.

Según lo publicado en la página de Facebook de la Dirección municipal de Salud, los egresados se incorporarán al sistema sanitario local para fortalecer la atención al pueblo en un momento donde hay prevalencia de arbovirosis.

«La incorporación de este nuevo personal de batas blancas representa un paso significativo para mejorar la calidad de los servicios de salud, garantizando mayor cobertura y atención oportuna a la comunidad», refiere el post.

«El acto contó con momentos culturales que reflejaron la identidad y el talento local, mientras se reconocía el esfuerzo de los jóvenes profesionales que comienzan su labor en uno de los sectores más esenciales de la sociedad: cuidar y salvar vidas», finalizó la nota.

Fotos: Tomadas del Facebook de la Dirección municipal de Salud en Cárdenas.