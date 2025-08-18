18 de agosto de 2025

Afectación en el suministro de pan en Matanzas

Como alternativa se produce pan de 120 gramos a 65 pesos con harina de Mipymes en todos los territorios. En el municipio de Matanzas se distribuye un paquete de galletas por núcleos por valor de 850 pesos.

Debido a la falta de suministro de harina de trigo, a partir de hoy en la provincia de Matanzas, la Empresa provincial de Alimentos tiene afectación en la producción de pan destinado a la canasta básica y los demás consumos sociales balanceados en todos los municipios.

La UEB cubana del pan mantiene sus producciones.

