Afectación en el suministro de pan en Matanzas

Debido a la falta de suministro de harina de trigo, a partir de hoy en la provincia de Matanzas, la Empresa provincial de Alimentos tiene afectación en la producción de pan destinado a la canasta básica y los demás consumos sociales balanceados en todos los municipios.

Como alternativa se produce pan de 120 gramos a 65 pesos con harina de Mipymes en todos los territorios. En el municipio de Matanzas se distribuye un paquete de galletas por núcleos por valor de 850 pesos.

La UEB cubana del pan mantiene sus producciones.

Empresa provincial Alimentos Matanzas