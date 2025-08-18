Distinguen a historiadores de Pedro Betancourt por sus aportes a la memoria local

Como agasajo a su vasta trayectoria profesional y a sus aportes sostenidos en la preservación y divulgación de la memoria histórica del municipio, la Filial matancera de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba otorgó un reconocimiento especial al MSc. Julián Rogelio Álvarez López, historiador de Pedro Betancourt, y a Nereida Caridad Cárdenas Pumariega, integrante del equipo de investigación de la historia local.

Durante la emotiva propuesta, autoridades políticas y gubernamentales del municipio, entre ellas Louserelys Valle Mestre, miembro de la estructura partidista betancourense; Yonel Estrada Ramírez, presidente de la Asamblea municipal del Poder Popular; y la intendente Gladys Rodríguez López, expresaron su respaldo a la labor de los historiadores y coincidieron en la necesidad de fortalecer los espacios de investigación y divulgación en el poblado.

Según Yanko Hernández Cruz, presidente de la Filial, la entrega de estas distinciones responde al compromiso institucional de visibilizar el quehacer de quienes dedican su vida a la investigación histórica con marcados rigor académico y vocación social.

Agradecido por este lauro que exalta su ejercicio profesional y reafirma el valor de la historia como herramienta comunitaria, Álvarez López compartió sus impresiones con nuestra emisora.

Por su parte, Cárdenas Pumariega subrayó la importancia de la investigación colaborativa y el vínculo entre historia local e identidad cultural, al tiempo que ponderó el acompañamiento institucional en el desarrollo de proyectos comunitarios.

La jornada incluyó, igualmente, un homenaje póstumo a Juana Ortiz Ricardo, expresidenta de la Unión de Historiadores en Matanzas y Mayra Suárez Guillén, exdirectora municipal de Cultura, ambas figuras relevantes en la promoción de la historia y la cultura en el territorio yumurino.