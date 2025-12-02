Afectaciones en los servicios de telefonía fija, móviles y de datos en varios municipios de Matanzas

La Empresa de Telecomunicaciones de Matanzas informa que debido a una afectación en el grupo electrógeno del Centro de Telecomunicaciones de Colón y, como consecuencia de la falta de fluido eléctrico se interrumpen los servicios fijos, móviles y de datos en el territorio.

Asimismo, precisa la nota, esta afectación provoca que durante los momentos de apagón, se interrumpan también la mayoría de los servicios de telecomunicaciones en las siguientes localidades de la provincia:

Colón (Colón, México, CAI René Fraga, San José de los Ramos, Colón Oeste y Agüica)

Calimete (Calimete, 6 de Agosto, Amarillas, Manguito, Céspedes Rabí y CAI Reynold García)

Los Arabos (Arabos, San Pedro Mayabón, Zorrilla, Cuatro Esquina y CAI Mario Muñoz)

Perico (Perico y CAI España)

Jagüey Grande (Jagüey Grande, Agramonte, San José de Marcos, Torriente y San Bernardo)

Ciénaga de Zapata (Playa Larga, Playa Girón, Soplillar, Los Hondones, Cayo Ramona y Pálpite)

El Centro de Telecomunicaciones de Colón cuenta con baterías de respaldo que, aunque no es suficiente, mantienen los servicios en funcionamiento unas horas luego de los cortes eléctricos.

La Empresa ofrece disculpas por las molestias ocasionadas y asegura que los trabajadores laboran para solucionar la afectación.

Tomado del perfil de Facebook de ETECSA Matanzas