Presentan candidatura a expresidenta de Chile para el puesto de Secretario General de la ONU

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, propuso oficialmente a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a ocupar la Secretaría General de la ONU en 2026.

De ser elegida, Bachelet se convertiría en la primera mujer en liderar el organismo internacional en sus ochenta años de historia. Boric destacó su trayectoria como jefa de Estado, ministra, y alta comisionada para los derechos humanos, señalando que su experiencia representa un puente entre culturas y regiones.

La candidatura se presenta en un momento en que América Latina y el Caribe tienen prioridad en la rotación regional del liderazgo de Naciones Unidas. Boric subrayó que la región, caracterizada por su vocación diplomática y ausencia de conflictos armados, está preparada para asumir un rol protagónico en la escena global.

La propuesta también responde a una deuda histórica de género. Nunca antes una mujer ha ocupado el cargo más alto en la ONU, a pesar de representar más de la mitad de la población mundial.

Desde Nueva York, se abre una nueva posibilidad para América Latina: liderar con voz femenina, experiencia política y compromiso con la paz.