Aumentan arbovirosis en Matanzas (audio)

La viceministra de Salud Pública en Cuba, Carilda Peña García, llamó a intensificar las acciones adulticidas como parte del enfrentamiento ante el aumento de las arbovirosis en la provincia de Matanzas.
Los municipios más afectados son Cárdenas, Jovellanos, Martí, Calimete, Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata, Matanzas y Los Arabos, lugares donde se bloquean manzanas y priorizan zonas más afectadas para su tratamiento interdomiciliario y perifocal.

