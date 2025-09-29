Unión de Reyes saluda la efeméride cederista

Destacado en la provincia de Matanzas por el movimiento en donaciones de sangre, el municipio Unión de Reyes saluda el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) comprometido con el bienestar colectivo.

Sandra Jaime Zardón, secretaria de organización y atención a las tareas de la economía de los CDR en la provincia de Matanzas, comentó que entre las iniciativas para agasajar a los más destacados en el funcionamiento de la organización se incluye la entrega de pegatinas conmemorativas a cederistas, actividad que ocurre de manera sorpresiva en sus hogares.

Añadió que otra de las acciones para patentizar gratitud al esfuerzo y la dedicación lo constituye la entrega de medallas Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio, distinción dirigida a compañeros con una trayectoria sobresaliente en la organización.

Apuntó igualmente que el reconocimiento llega en un ambiente sencillo dentro de la comunidad, donde resaltan el valor de quienes sienten y viven la actividad cederista, y se convierte así el barrio en escenario de gratitud y respeto para resaltar la importancia del ejemplo y la constancia.

Este 28 de septiembre toda Cuba conmemoró el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución, importante organización de masas que surgió con la misión de salvaguardar desde el barrio las conquistas de la Revolución, y con no pocos retos en la actualidad, persiste y se renueva.

Lograr la funcionalidad en todos los barrios, replicar las buenas experiencias, impulsar la participación popular, e incorporar fuerza joven a las estructuras de dirección se incluyen entre los retos ante los que actúa la organización en la provincia de Matanzas.

Roxana Valdés Isasi/ ACN