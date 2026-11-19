UNIÓN DE REYES.- Con el propósito de consolidar la inclusión social y la integración plena de las personas con discapacidad, este municipio matancero desarrollará, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, la Semana de la Equiparación de Oportunidades.

Según Yaisel Pérez Hernández, viceintendente a cargo de la economía en el territorio, esta jornada abarcará todo el municipio con un variado plan de actividades destinadas a promover la igualdad de derechos y espacios para este sector poblacional.

El programa cuenta con la participación activa de las organizaciones sociales de la localidad, entre las que sobresalen la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM).

El acto inaugural de la semana tendrá lugar el 27 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en el Proyecto de Desarrollo Local «El Voleibol».

De acuerdo con Xiomara Fernández, presidenta de la ANCI en Unión de Reyes, este sitio acogerá el inicio de un conjunto de iniciativas dirigidas a estas personas, cuya realización surge de la cooperación coordinada entre la dirección del INDER, la dirección de cultura y el gobierno local.