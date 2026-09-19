Analizan propuesta de presupuesto del estado en comunidad yumurina

Con la presencia de representantes de la asamblea municipal, miembros del consejo de la administración y delegados del Poder Popular se presentó en el consejo popular Playa la propuesta del presupuesto del estado para el año 2027.

En el documento que recoge el proyecto de presupuesto concibe los montos de los ingresos cedidos entre otras partidas importantes dedicadas a la asistencia social.

Durante la reunión de trabajo se hizo un llamado a la necesidad de captar las deudas tributarias y ser más combativos en el enfrentamiento contra la evasión fiscal.

Se explicó a los presentes aspectos novedosos como la inserción de los trabajadores por cuenta propia en el aporte a la desarrollo social mediante la contribución del 1%.

Como bondades se informó del beneficio fiscal a los actores económicos que transformen la matriz energética en favor de las energías renovables.

En un debate intenso se discutió a profundidad cada aspecto recogido en el informe con impacto real en el progreso de la comunidad.

El informe plantea además los montos necesarios para los servicios médicos y centros educativos, donde se informan de varios inmuebles en proceso de reparación.

Se proyectan ocho millones de pesos para viales de continuidad y las prioridades según los consejos populares y dos millones de los barrios y transformaciones.

Se propuso el subsidio materiales de la construcción por 40 millones de pesos, de ellos el 30 por ciento destinado para la política demográfica de atención a las madres con tres o más hijos.

La asistencia social, según trascendenció, contará con 80 millones de pesos.

Se tuvo en cuenta también un monto de 23 millones de pesos con el fin de la transformación de los barrios y mejoramiento del fondo habitacional.

Texto y fotos: Arnaldo Mirabal Hernández