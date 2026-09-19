Carros eléctricos apoyan la transportación de pasajeros en Matanzas

Los carros eléctricos destinados al traslado de pacientes de hemodiálisis también apoyan la transportación de pasajeros en la ciudad de Matanzas durante los intervalos en que no son requeridos para el servicio sanitario.

Los vehículos cubren el recorrido entre el Hospital Faustino Pérez y la Terminal de Ómnibus, con una tarifa de 20 pesos cubanos por pasajero, una alternativa que facilita la movilidad entre ambos puntos de la ciudad.

Osmani Alfonso Cárdenas, chofer de uno de estos vehículos, explicó que la prioridad continúa siendo el traslado de los pacientes de hemodiálisis.

“Lo primero es hemodiálisis. Mientras haya un intervalo, se presta servicio a la población”, precisó.

La incorporación de este servicio permite aprovechar los medios disponibles sin afectar su propósito sanitario fundamental, al tiempo que ofrece una alternativa de transportación a la población matancera.

Los diez vehículos eléctricos destinados a este servicio llegaron a Matanzas el 3 de julio de 2026, como parte de un programa nacional que incorporó 200 automóviles eléctricos para apoyar el traslado de pacientes, fundamentalmente quienes reciben tratamiento de hemodiálisis. Los medios, de la marca china Dongfeng, fueron identificados para su utilización por el sistema de Salud.