Feria de productos ociosos en Varadero 

Varadero.- Una posibilidad para las instalaciones de Cubanacán de gestionar sus inventarios fue la feria de productos ociosos y de lento movimiento que tuvo lugar en las últimas horas en este balneario.

El hotel Bella Costa acogió el importante espacio comercial que propició un camino a las instalaciones de poder «encontrar soluciones o alternativas en momentos de limitaciones», publicó en su perfil de la red social Facebook, Yobany Gil, delegado de Cubanacán.

Los jefes de Servicios Técnicos pudieron apreciar la muestra de piezas, partes y productos que en algún centro ocupan espacios en sus almacenes y en otros faltan o escasean, provocando atolladeros en los procesos turísticos.

Liberar los almacenes de productos de lento movimiento o los llamados ociosos es también ir librando a los hoteles de esos activos y generar ingresos para otros gastos.

La feria se produce en un momento donde el turismo cubano padece una gran contracción de sus visitantes internacionales, fundamentalmente después de la Orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que supuso un cerco energético para Cuba, y el cese casi inmediato de líneas aéreas de países como Canadá, primer mercado emisor a la Mayor de las Antillas.

En estos meses de crisis energética agravada por ese factor externo, el sector turístico se ha mantenido operando con muy pocos alojamientos, muestra de la innovación y carácter resiliente de directivos y trabajadores.