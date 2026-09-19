Atención a brote de intoxicación alimentaria en el municipio de Pedro Betancourt

Informamos a nuestra población que, a raíz del consumo de alimentos elaborados en un establecimiento local del municipio de Pedro Betancourt, perteneciente al área de salud Cesáreo Sánchez, se ha detectado un brote de intoxicación alimentaria ocurrido el pasado 18 de septiembre.

Hasta el momento se han identificado 29 personas con sintomatología (siete adultos y 22 niños). De ellos, once pacientes (tres adultos y ocho niños) han sido remitidos para una atención más especializada, mientras que el resto permanece bajo observación y seguimiento médico constante.

Los principales síntomas presentados han sido vómitos y diarreas, los cuales están siendo tratados de manera oportuna. Es importante señalar que no se reportan casos graves ni críticos.

Respuesta inmediata:

Desde el primer reporte se activó de manera inmediata el Sistema de Urgencias Médicas de la provincia. Queremos asegurar a los familiares y a la comunidad que: se garantiza la disponibilidad de todos los recursos médicos, insumos y esquemas de hidratación necesarios para la recuperación total de los afectados.

Un equipo multidisciplinario de Salud se encuentra en el terreno realizando las investigaciones epidemiológicas correspondientes para determinar las causas del suceso y tomar las medidas sanitarias pertinentes.

Se mantiene un monitoreo estricto de las personas que estuvieron expuestas para identificar cualquier nuevo síntoma de forma temprana.

Las autoridades de Salud Pública en Matanzas mantienen el compromiso de informar con transparencia y trabajar sin descanso por el bienestar de nuestros niños y adultos afectados. Recomendamos a la población mantener extremas medidas de higiene en la elaboración y consumo de alimentos, y acudir de inmediato a su centro de Salud ante la aparición de síntomas similares.

Dirección Provincial de Salud Matanzas