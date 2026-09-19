Averías en la caldera de la termoeléctrica Guiteras tras desconexión del SEN

Como consecuencia de las tensiones mecánicas generadas por la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, registró averías en la caldera.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó que iniciaron el proceso de enfriamiento y que presumen que se trata de ponchaduras en varios puntos del generador de vapor.

Durante el lapso de casi 72 horas que demanda el enfriamiento de la caldera, se alistan las tareas de aseguramiento para que brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas puedan iniciar la inspección y solución del inconveniente a partir de la tarde del próximo lunes.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de la ciudad yumurina, totalizaba 44 días en línea con una potencia promedio de 185 megavatios desde su última incorporación el pasado 4 de agosto.