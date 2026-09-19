Un divertido estilo para los peques

En la sede matancera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba los pequeños de casa podrán disfrutar en las próximas semanas de la exposición personal Divertiestilo, de la artesana Aniubis Segura Ávila.

La muestra surgió de la necesidad de que nuestros niños se acercaran más a su Patria con la apreciación de vestimentas típicas de la Isla.

La joven, perteneciente al Movimiento de Artistas Aficionados de la casa cultural, transmitió un mensaje de cubanía con la confección de conjuntos como las guayaberas que aluden a nuestras tradiciones.

Las diminutas piezas, confeccionadas con las técnicas de tejido a crochet y deshilado, se encuentran en un mismo universo donde la magia de la artesanía y el amor hacia los infantes dan origen a un trabajo de alta costura.

Con estas prendas, ideales para ambos sexos, la autora quiso demostrar que la moda infantil puede ser tan elegante y vanguardista como la adulta con la reafirmación de que el estilo no tiene edad.

La utilización del deshilado, la cual precisa de pulso firme y ojo clínico, junto con la elección del blanco como color representativo de la ropa, la ayudó a dirigir la mirada hacia el relieve de las texturas y la delicadeza de las formas.

Esta obra también la hizo conectar con su niñez y la ternura de consentir a su muñeca favorita con los más hermosos atuendos.

La cancionera yumurina que enorgullece al gremio de la artesanía, confesó que a pesar de las dificultades para obtener materia prima el hecho de materializar una temática tan amena validó el sacrificio.

Vestir a la infancia con nuestras raíces ancestrales constituyó el mensaje central de esta cubanísima propuesta en la cual se funden talento y orgullo identitario.