Avanzan los preparativos de Travesía Aguas Abiertas

VARADERO.- Con la reunión inicial del Comité Organizador, avanzan en este balneario los preparativos de la cuarta edición de la Travesía Aguas Abiertas Gran Retto 2025.

Con la presencia de Luis Martinez de Armas, delegado del Ministerio de Turismo en la provincia de Matanzas, se efectuó el encuentro presidido por Ediunys Carrazana Garcés, vicepresidente de Cuba deportes, que marca un momento importante de cara a la competición internacional.

Según lo publicado por el perfil de Facebook del complejo Barceló Solymar-Occidental Arenas Blancas, la instalación será la sede oficial de la competición que tendrá lugar del 12 al 15 del próximo mes de septiembre.

«Estamos trabajando para ofrecerles una experiencia única en las cristalinas aguas de Varadero», anunció la publicación.

Nadadores, triatletas, clubes, escuelas de natación y público en general están convocados a participar en esta nueva competición, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y CubaDeportes, y se ha convertido en uno de los eventos de mayor atracción de los realizados en el principal balneario cubano.

Nadar en una de las playas más hermosas del mundo es increíble, sugiere la web oficial de Gran Retto, al promover un certamen que dirimirá los lugares en las distancias 750 metros, 1.5 kilómetros, tres, cinco y 10 kilómetros, categorías divididas por edades.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Barceló -Solymar.