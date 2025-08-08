Tras ardua labor incorporan importantes sistemas de bombeo en la ciudad (+fotos)

Tras una intensa labor las brigadas especializadas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas lograron incorporar dos sistemas de bombeo de vital importancia para el suministro de agua a la ciudad de Matanzas, según trascendió en entrevista con Yordanis Mora Sánchez, director de ingeniería de dicha entidad.

En horas de la tarde de este jueves se reactivó el equipo 1 del sistema de bombeo El Conde, tras una compleja reparación que contó con la intervención de fuerzas conjuntas de la Empresa Eléctrica y de la brigada electromecánica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, permitiendo darle solución a un problema eléctrico provocado por una tormenta el pasado lunes.

Anteriormente se había solucionado una rotura en un cojinete axial pero una descarga eléctrica provocó su salida, dando al traste con la mejoría experimentada en algunos puntos de la ciudad como Pueblo Nuevo, El Cocal, Playa, Camilo Cienfuegos, entre otras áreas de la urbe.

En este momento se retoma el bombeo con mucha más potencia lo que permitirá un mayor volumen en la distribución.

Justo en la propia jornada de este jueves se solucionó la avería en el equipo 4 del sistema de abasto de Canímar, lo cual favorecerá a la población de los Consejos Populares Peñas Altas y una porción de la Playa. Está incorporación aumentará la presión en la red para un mejor abastecimiento.

En el día de ayer también se consiguió activar el sistema de Fumerito, recuperando así el suministro de agua a Unión de Reyes.

✍️ Arnaldo Mirabal