Blau Varadero saludó sus 20 años con el Top Hotel Partner

VARADERO.- El hotel Blau Varadero coronó un exitoso desempeño de cara a sus 20 años de entrada en funcionamiento con el prestigioso premio Top Hotel Partner 2024, lauro que destaca la excelencia en el servicio y la calidad de la colaboración con operadores turísticos de primer nivel.

Otorgado por el turoperador alemán Schauinsland-Reisen, el reconocimiento internacional es concedido anualmente a una selecta lista de instalaciones sobresalientes en la calidad del servicio, excelente colaboración con el turoperador y las muy positivas valoraciones de los huéspedes.

El premio Top Hotel Partner es un distintivo de clase mundial que identifica a los hoteles que ofrecen experiencias excepcionales a sus visitantes y en el Blau Varadero las propuestas abundan, desde un excelente Día Cubano, la Noche Blanca, la Cubana, el Coctel Amigos de Canadá, la fiesta de espuma o la especial bienvenida a repitentes.

Todo seduce, porque el propósito siempre es uno, encantar a cualquier cliente que compre el sueño de alojarse en la instalación gestionada por la cadena española Blau y por la sociedad mercantil Cubanacán, cuyos dirigentes de inmediato felicitaron a directivos y trabajadores del hotel inaugurado el 23 de octubre de 2005.

A inicios de este año el propio Cubanacán lo había congratulado en el apartado de mejor gestión comercial, una distinción justa a la medida para un sitio donde han hecho de la calidad su carta de presentación.

Y es que no hay mejor manera que comercializar un producto turístico que prestar servicios apegados a la calidad, ha dicho varias veces la subdirectora general Laura Tandrón.

En este lugar conocen el valor de cautivar a los vacacionistas, de acortar distancia entre lo vendido por las agencias de viajes, lo real encontrado, y superarlo, porque un cliente satisfecho debe ser el fin de todo proceso de comercialización, escribí en una ocasión.

Para Laura, la entrega, profesionalidad, disciplina y compromiso de los empleados consiguen los resultados. Siempre lo digo, ellos son la fortaleza fundamental.

Con 57 hoteles y 23 mil 106 habitaciones, Varadero recibe alrededor del 39 por ciento de los turistas internacionales que visitan al país y posee buen porcentaje de repitencia, gracias a la calidad de prestaciones como en el hotel Blau Varadero.

Fotos: Tomadas del Facebook del Blau Varadero.