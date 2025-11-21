Regresa Turnat a la Ciénaga de Zapata

CIENAGA DE ZAPATA.- El evento internacional de turismo de naturaleza Turnat se desarrollará en 2026 en este territorio, ubicado en el litoral sur de la geografía matancera.

Magyuri Fernández Oset, subdirectora comercial del Complejo Parque Natural Península de Zapata, destacó la importancia de este evento como una plataforma para promover el turismo sostenible y la conservación de los recursos naturales en la región.

Comentó además que están promocionando cuatro modalidades: la observación de aves, el buceo, el senderismo y la visita a fincas agroecológicas de la zona.

«Lo que permite acoger a un grupo importante de agentes de viajes que podrán comercializar este producto turístico reconocido por su extraordinaria biodiversidad, su belleza natural y sus invaluables valores históricos», ponderó Fernández Oset.

Considerado el mayor humedal del Caribe alberga una gran variedad de flora y fauna, convirtiéndolo en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo.

Turnat 2026 ofrecerá a los participantes la oportunidad de explorar uno de los tesoros naturales más importantes de Cuba y también fomentará el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales del sector turístico a nivel internacional.

Sin duda, esta edición promete ser un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar y aprender sobre la riqueza natural y cultural de la Ciénaga de Zapata.