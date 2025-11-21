21 de noviembre de 2025

Sobrepasa Matanzas los 65 MW de potencia en energía solar fotovoltaica

El programa de expansión de las fuentes de energía renovable en el territorio matancero incluyen la ejecución de otros dos de cinco megavatios de potencia cada uno, en Cárdenas y el recién iniciado en Jovellanos

Sobre el 45 por ciento de ejecución marcha la construcción del parque solar fotovoltaico de la localidad de Guanábana, en la ciudad de Matanzas, con fecha de terminación en enero del próximo año.

Así lo comentó a Radio 26 el ingeniero  Israel Prado Almendariz, director de inversiones de la Empresa Eléctrica matancera, quien precisó que la provincia excede los 65 megavatios de entrega al sistema electroenergético nacional.

La cifra se sustenta al sumar los ocho MegaWatts del parque cardenense, hace años en funciones, y los últimos tres de 21,8 megavatios en explotación en los municipios de Jovellanos, Colón y Martí.

El programa de expansión de las fuentes de energía renovable en el territorio matancero incluyen la ejecución de otros dos de cinco megavatios de potencia cada uno, en Cárdenas y el recién iniciado en Jovellanos.

