CÁRDENAS .= Las palabras de agradecimiento no se hicieron esperar en voz de Carlos Ramos Cuéllar, el vecino de la calle Cuarta entre 20 y 21, en el Consejo Popular Península, por recibir los servicios de salud en su vivienda.

Hasta allí se extendió el equipo de Atención Primaria y Secundaria de este municipio, ocasión en que se acercó la atención a la comunidad.

Como parte de las acciones se realizó una pesquisa casa a casa donde se intercambió con los moradores para conocer si existían síndromes febriles, además de ofrecer charlas educativas unido al intercambio con aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.

De igual manera, en el consultorio 5, perteneciente al policlínico Ramón Martínez, se ofrecieron varios servicios, entre ellos Optometria y Ortopedia, además de realizar la vacunación de refuerzo con Soberana O2.

El colectivo de la unidad asistencial Ramón Martínez también prioriza estas acciones en centros de trabajo como la Casa de la Miel y entidades de la Construcción, con gran aceptación por parte de los trabajadores.

Por su parte el Centro Comunitario de ITS–VIH SIDA y Hepatitis y la Red de Jóvenes por la Vida promovieron la Campaña «Decide tu Juego», para jóvenes y adolescentes en función de la prevención de las ITS.

Dicha labor comunitaria devenida como Festival de Salud se ha hecho habitual en otros Consejos Populares como Santa Martha, Fundición, La Marina y los repartos.