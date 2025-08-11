Jóvenes matanceros celebrarán Día de la Juventud y natalicio de Fidel en campamento de verano

Yosver Castañeda, secretario de la Juventud en la institución universitaria, destacó que el programa combinará actividades desde el impacto social, histórico y recreativo, todo gracias al apoyo de instituciones como el INDER, la UNEAC, Cultura y la Ermita de Monserrate, así como proyectos comunitarios.

El campamento se dividirá en tres jornadas clave: un encuentro con combatientes de la Revolución Cubana y la intervención en proyectos comunitarios como Maravillas de la Infancia y el Callejón de las Tradiciones, para transformar espacios locales.

Además, realizarán una ruta histórica que incluirá visitas a lugares donde estuvo Fidel como el estadio Victoria Girón, el Palmar de Junco, el Banco de Sangre y la Ermita de Monserrate. Las actividades culminarán en La Marina con una celebración cultural.

«Será un regalo de la comunidad a nuestros jóvenes», afirmó Castañeda, quien reconoció especialmente el esfuerzo de colaboradores como Milvia Rivero para hacer posible este homenaje al Comandante y a la juventud.

La cita promueve el legado revolucionario y el protagonismo juvenil, con el sello identitario de Matanzas: su cultura y sus tradiciones.