Colectivos y trabajadores premiados por el 28 de Septiembre

Trabajadores y colectivos laborales con altos desempeños en tareas vinculadas con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) serán estimulados en el contexto de las actividades por el aniversario 66 del surgimiento de esta organización, fundada el 28 de septiembre de 1960 por el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz.



Las Medallas 28 septiembre y Por la Defensa de la Patria serán impuestas en el acto de condecoración, que tendrá por sede este día 25 la sala de conciertos José White, anunció Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial de los CDR.

Entre los seleccionados para recibir el Sello 66 Aniversario descuellan la Empresa Genética de Matanzas, la termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes, el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, la delegación provincial de la Agricultura, los hospitales Comandante Faustino Pérez Hernández, el gineco-obstétrico Julio Rafael Alfonso Medina, y el pediátrico Eliseo Noel Caamaño.

Serpa Santos consideró que estos momentos, junto con el acto del propio día 28, constituyen las actividades de mayor relevancia para la provincia ganadora de la sede nacional por la importante efeméride, un lugar cimero conquistado a pesar de los desafíos de la organización por perfeccionar su funcionamiento tanto a lo interno como en los barrios.

“Nos felicitan y eso nos motiva a continuar, y aunque siempre hay quienes nos critican, porque ninguna obra humana es perfecta, continuamos con humildad el camino hacia una sociedad más justa”, manifestó, muy seguro de la unidad en los barrios y la participación de los vecinos cuando se les necesita.

Matutinos en centros laborales para reconocer a dirigentes de base, y en escuelas, serán parte del programa de acciones concebido para estas jornadas, con destaque de la tradicional carrera maratón que todos los años la Dirección Provincial de Deporte regala a la organización.

La carrera, prevista para el próximo 26, tendrá salida y meta en la sede de los CDR, en el consejo popular de Versalles, donde al concluir la competición se realizará el festival culinario de la caldosa.

Ese mismo sábado, en el Teatro Sauto (MN), será la gala artística-cultural, ocasión en la que empresas, organismos e instituciones reconocerán la labor de los CDR.

Al día siguiente tendrá lugar un trabajo voluntario en el barrio de Gelpi, entre los más destacados en el cumplimiento de las tareas, y un poco más tarde, de 5:00 pm a 8:00 pm, se hará la guardia pioneril, en la que participarán los niños, acompañados de sus padres y sus maestros, además del tradicional recorrido por los barrios.

Serpa Santos anunció para la mañana del 28 el acto nacional en una demarcación del reparto Dos de Diciembre, donde se entregará a Matanzas la bandera de Vanguardia Nacional, y la condición de de Destacadas a las provincias de Pinar del Río y Santiago de Cuba, y un reconocimiento especial a La Habana.