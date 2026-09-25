Voleibol femenino cubano mantiene vivas sus aspiraciones en Final Six

El equipo Cuba de voleibol femenino derrotó por barrida de tres sets por cero a sus homólogas de Canadá en el Final Six de Voleibol y mantiene sus aspiraciones de avance en el certamen de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA).

Las de la mayor isla del Caribe se impusieron a las canadienses con parciales de (25-19, 25-12 y 25-22) para sumar su segundo triunfo de la lid que se desarrolla en Zinacantepec, México.

Jessica Aguilera lideró la ofensiva cubana con 11 puntos, de ellos seis en ataque y cinco en bloqueo; la secundaron sus compatriotas Yalain de la Peña con diez tantos y Eviliana Martínez con nueve unidades.

Por las canadienses sobresalieron Laila Johnston y Naomie Sinclair, ambas con nueve unidades aportadas a la causa del conjunto que continúa último en la tabla de posiciones al sumar un nuevo descalabro.

En el cierre de la etapa regular de la competición, las de la mayor isla del Caribe se medirán a República Dominicana, mientras Estados Unidos enfrentará a Puerto Rico y las anfitrionas mexicanas jugarán ante Canadá.