Cuando el huésped es el triunfo

De un lado la playa y del otro la ciudad. En Starfish Cuatro Palmas se conjugan lo natural y lo histórico de Varadero para realzar los atributos de la exitosa instalación, consagrada hoy como uno de los mejores productos turísticos del grupo empresarial Gran Caribe en el país.

Tácito referente por la manera de gestionar sus procesos, el triunfo no siempre se alojó en sus predios. Danilo Pereira Hernández lo sabe al dedillo. Cuando hace casi una década le dieron a dirigir el alojamiento por la parte cubana, habían allí demasiados gastos para tan pocos ingresos. Entonces, no quedaba otra que invertir la ecuación.

Recuerda aquellos inicios de su responsabilidad como de un manejo a punta de lápiz de los costos para cuidar la calidad y cumplir presupuestos, de las cuentas por pagar y cobrar, de la rotación de los inventarios, como variables que le abrieron las puertas a la rentabilidad como el mejor huésped, según refiere un reportaje del periódico Trabajadores.

Comenzó así, de la mano de la cadena Blue Diamond, un período de planes de ingresos satisfechos, buena parte de esos dineros en divisas, dejando atrás la mala racha de pérdidas económicas. El 2024 no fue la excepción, lo asegura Danilo.

“Sobrecumplimos el ingreso medio, la exportación de servicios…”.

Cristian Ceballos Busto, subdirector comercial, añade la cifra de 2 mil 539 turistas más que en la etapa anterior, buena parte de Canadá, “nuestro principal mercado, algo llamativo en un momento de decrecimiento en el país, incluso, este hotel se posicionó durante todo el 2024 como el de mayor porcentaje de ocupación de Gran Caribe”.

Danilo estima que aunque en este 2025 “tenemos metas superiores a las del año precedente, el compromiso es alcanzarlas, a pesar de las adversidades. La gente está comprometida y eso es lo principal”.

En la preferencia todos los productos

Starfish Cuatro Palmas, Starfish Las Palmas y el hotel Mystique Casa Perla, de solo 10 habitaciones, son tres productos gestionados por Gran Caribe y la cadena internacional Blue Diamond, bajo el mando de Danilo y su equipo, por la parte cubana.

Las tres instalaciones se ubican entre las diez preferidas del destino Varadero, y Casa Perla, categoría cinco estrellas, lidera el ranking en el balneario matancero, sigue entre las primeras nacionalmente, y resultó el mejor hotel boutique del Caribe, según los premios Travellers´ Choice 2024, dice Cristian Ceballos, con una alegría difícil de esconder, y no es para menos, porque hacer turismo en la Cuba de hoy es un ajedrez complejo, coincide el joven de 27 años, egresado hace cuatro años de la carrera de Licenciado en Turismo.

Inaugurado el 15 de marzo de 1992, la atención personalizada define las prestaciones de los productos de Starfish Cuatro Palmas. Es la manera de estar más cerca de cliente, conocer sus opiniones, inconformidades, sugerencias y de atenderlas antes de que finalice su estancia, resume Viliana Rodríguez, especialista de calidad.

En esa pretensión se incluye el Proyecto Embajador, y la creación de un código QR, ubicados en varios espacios, para que el cliente tenga una línea de comunicación directa, y “estas iniciativas están siendo efectivas en las tres instalaciones, gestionadas por un mismo consejo de dirección y con la Blue Diamond, a quien agradecemos su presencia aquí y en nuestro crecimiento profesional”.

La fusión entre los mandos y la fuerza laboral, la disciplina y la entrega son factores determinantes en Starfish Cuatro Palmas, expresa Ismary Hernández, delegada de Gran Caribe en Matanzas.

“La excelencia en el servicio es la causa de la alta repitencia en un colectivo bien administrado, bien comercializado y con un liderazgo de sus jefes que hacen posible la reputación de un hotel calificado de integral por la presidencia de este grupo, por sus saldos en todos los parámetros”.

Para Yarisleydis Torrientes, secretaria general del Sindicato Provincial de Hotelería y Turismo, no hay dudas del referente de buen hacer de un colectivo Vanguardia Nacional por nueve años consecutivos, la categoría superior de la emulación que ilustra el paso sostenido de un sitio que día a día enseña que “no hay excusas cuando de hacer buen turismo se trata”.

Nada, sin embargo, pudiera conseguirse, admite Danilo, sin la consagración de los trabajadores. Ellos consideran lo mismo, pero en sentido inverso. Sin un buen jefe… Por dos años seguidos, incluido este, él ha figurado en el selecto grupo de los cuadros destacados del Ministerio de Turismo. De tal subdirector general, tal subordinados, o viceversa.

Fotos: Tomadas del Facebook de Starfish Cuatro Palmas.