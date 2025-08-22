Luna de sangre: el eclipse total que América Latina no podrá ver

La noche del 7 al 8 de septiembre se vivirá un espectacular eclipse lunar total, conocido como ‘luna de sangre’. Será el segundo y último eclipse lunar del 2025, según informa Space, pero América no podrá disfrutarlo en vivo. El primero ocurrió la noche del 13 al 14 de marzo.

Qué es la ‘luna de sangre’ y por qué fascina

La ‘luna de sangre’ recibe su nombre porque durante la fase de totalidad la Luna adquiere un característico tono rojizo. Este efecto se debe a la dispersión de Rayleigh, donde la atmósfera terrestre filtra la luz azul y permite que la luz roja llegue a la superficie lunar.

Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse

El eclipse lunar total tendrá lugar la noche del 7 al 8 de septiembre. A diferencia del eclipse de marzo, este evento no será visible en Norte y Suramérica, pero sí podrá observarse en gran parte de Europa, África, Asia y Oceanía.

Europa y África: Madrid, París, Roma, Berlín, Johannesburgo, El Cairo, Estambul, Moscú.

Asia y Oceanía: Nueva Delhi, Bangkok, Yakarta, Melbourne.

En Europa y África la Luna saldrá parcialmente eclipsada y alcanzará la fase total poco después. En Asia y Oceanía será visible desde el inicio y con gran claridad.

Duración y cómo observarlo

El fenómeno tendrá una duración aproximada de 82 minutos. Se podrá observar a simple vista, aunque el uso de telescopios o binoculares permitirá apreciar cada fase con mayor detalle.

Por qué este eclipse es único

Se calcula que 77 por ciento (%) de la población mundial tendrá acceso visual a la totalidad del evento si los cielos están despejados. La intensidad del color rojo, la duración y la amplia cobertura geográfica hacen que este sea uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año.

