Restablecen hoy entrega de pan normado de la canasta familiar

22 de agosto de 2025 Redacción Radio26
La Empresa provincial de Alimentos en Matanzas dio a conocer, que a partir de este viernes, 22 de agosto, se restablece la venta del pan normado de la canasta familiar, luego del arribo a esta provincia de la harina de trigo empleada en su elaboración. 

Así lo dio a conocer Iván Castro Rodríguez, director de la citada entidad, quien agregó que la distribución se hará, paralelamente, en los 13 municipios de Matanzas.

Se incluye, asimismo, la entrega de este producto para el consumo social balanceado.

Simultáneamente se mantendrán las demás producciones alternativas de la Cubana del Pan y de la mencionada Empresa provincial, según los precios establecidos.

  • Tomado de la página del Gobierno provincial

