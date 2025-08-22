Matanzas muestra un alza estacional de arbovirosis (+audio)

Un alza estacional de arbovirosis vive la provincia de Matanzas en la actualidad con las respectivas consecuencias propias de esta etapa del año.

Hasta el cierre de esta información Perico es el más afectado, principalmente con casos de dengue y chikungunya, situación que enfrentan los representantes de la Salud Pública con la ayuda de operadores de vectores de cinco municipios matanceros para hacer acciones intensivas de control.

Así explica el director del centro provincial de higiene doctor Andrés Lamas Acevedo.