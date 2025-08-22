Fara Madrigal: homenajes y proyectos

La primera actriz Fara Madrigal recibirá un homenaje en la ciudad de Rodhe Island en Estados Unidos, pues un grupo de artistas han estado al tanto de su último estreno, titulado «Carmen Flor de los recuerdos», así como de la celebración de los 30 años del personaje de Maravilla.

Vale recordar que en el 2013 Jesús de Castillo ganó allí un concurso con su obra Deporte Nacional, por lo que comenzó el vínculo de ambos con la comunidad latina de ese estado.

Ellos vinieron y nosotros fuimos, en dos ocasiones dijo la actriz, e impartimos diferentes talleres, más la puesta de los espectáculos «Pueblito de cuentos» y «Floripondín y Azucena«.

Dicha comunidad trabaja en función de difundir el teatro latinoamericano y se interesaron por su trabajo durante muchos años. Directora de la agrupación teatral Tentempié, mantiene cada mes activas las peñas dirigidas a los niños, donde protagoniza con el personaje de la payasita Maravilla.

Farita apunta que actualmente ha estado grabando en la radio la novela Más allá del jardín, en la cual interpreta un personaje cuya sicología es lejana a su forma de ser.

Indica que la radio es dinámica y le mantiene creando todo el tiempo. Poder trabajar en la programación dramática le apasiona.

Además continúa con las peñas y en ellas siempre hay alguna motivación diferente.

Acerca de sus nuevos proyectos anunció que inició este año un renovador camino, el de adaptar teatro y cuentos para la radio.

Ese proyecto es un propósito que ocupa su mente en los últimos tiempos, aseveró finalmente la primera actriz Fara Madrigal, quien ostenta el Premio Brene de la UNEAC matancera por su relevante trayectoria en escena.