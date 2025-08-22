22 de agosto de 2025

Mensaje de felicitación por el aniversario 65 de la FMC

Las federadas cubanas han demostrado, en cada etapa, una lealtad profunda al legado de Fidel y Vilma, a la FMC como casa común, y a la Revolución Socialista como único camino hacia el mundo justo y equitativo que merecemos.

Durante 65 años, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha sido protagonista de profundas transformaciones sociales, conquistando derechos, ampliando espacios de participación y dignificando la vida de las mujeres cubanas. Gracias a su fuerza organizativa, las cubanas hemos ganado presencia en todos los ámbitos sociales, como fruto de décadas de lucha y consagración.

Celebramos con orgullo y gratitud a cada federada que, con resistencia, entrega y dignidad, ha sostenido la Revolución y fortalecido la FMC. Frente al bloqueo, la principal fortaleza ha sido la unidad de las mujeres: juntas enfrentan, resisten y  superan, con creatividad, inteligencia y compromiso, encontrando alternativas, construyendo soluciones y defendiendo la vida con ternura y firmeza.

Las federadas cubanas han demostrado, en cada etapa, una lealtad profunda al legado de Fidel y Vilma, a la FMC como casa común, y a la Revolución Socialista como único camino hacia el mundo justo y equitativo que merecemos. Su fidelidad no es solo memoria: es acción, es continuidad, es futuro.

La FMC es más que una organización: es símbolo de lucha, unidad y transformación. Y cada federada es protagonista de ese legado, que se renueva en cada gesto solidario, en cada conquista por la justicia, en cada paso hacia la equidad.

Gracias por resistir, por cuidar, por construir. Gracias por no rendirse nunca.
¡Gracias por hacer posible estos 65 años de Revolución, con rostro de mujer!

Secretariado Nacional de la FMC

